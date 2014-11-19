В Украине могут снизить стоимость акциза на алкоголь

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

«Мы сегодня поддержим решение Министерства финансов Украины об уменьшении стоимости акцизной марки на алкогольные напитки, потому что стоимость акцизной марки была надуманно увеличена, чтобы платить роялти, и не для того, чтобы контролировать перемещение подакцизных товаров, а дать возможность кому-то заработать», - сказал Яценюк.

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Премьер-министр выразил надежду на то, что производители алкогольной продукции будут в полном объеме выполнять налоговые обязательства, так как правительство учло их пожелания, пойдя на снижение стоимости акцизной марки.

«С одной стороны, мы подняли ставки акцизного сбора, с другой - мы уменьшаем давление по себестоимости на производителей акцизной продукции», - сказал глава правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что в сентябре 2013 года в Украине были введены акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию. Цена на новые марки для алкогольных напитков составила до 0,27 грн/шт., а для сигарет - до 0,142 грн/шт. Введение новых акцизных марок было призвано обеспечить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

Вместе с тем, в марте 2014 года премьер-министр Яценюк заявил о малоэффективности использования акцизной марки, предложив ввести вместо нее электронный учет подакцизных товаров. По словам главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, электронная акцизная марка должна быть запущена в стране к концу года.

С 1 июля акцизный сбор на спирт и крепкие спиртные напитки в Украине был повышен на 25%, до 70,53 грн/л 100% спирта, на пиво – на 42,5%, до 1,24 грн/л.