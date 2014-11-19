Украина запретила ввоз птицы из трех стран ЕС в связи с угрозой птичьего гриппа

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз птицы, продукции и сырья из нее из Великобритании, Нидерландов и Германии в связи с угрозой распространения птичьего гриппа.

Согласно сообщению ведомства, в этих странах регистрируются случаи высокопатогенного гриппа птицы с высокой смертностью и риском заражения людей.

«В связи со сложившейся опасной ситуацией и с целью недопущения занесения возбудителя указанной болезни на территорию Украины, Госветфитослужба запретила импорт из вышеуказанных стран птицы, продукции и сырья из нее», - сказано в сообщении службы.

Читайте такжеВ Украине предлагают создать 30-километровую буферную зону на границе с РФ и Беларусью, чтобы остановить АЧСКак сообщал УНИАН, в ноябре в Германии, Великобритании и Нидерландах были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, которые произошли в крупных птицехозяйствах. С 16 ноября власти Нидерландов запретили транспортировку птицы и яиц по стране.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Вирус передается людям, однако не передается от человека к человеку.