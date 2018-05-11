Ранняя клубника: как правильно выбирать первые ягоды (видео)

Покупатели в большинстве своем гонятся за размером и блеском, но ошибаются, ибо на самом деле клубники следует выбирать по другим критериям.

Клубники захватили уличные лотки и полки магазинов, а разница в цене колеблется от 60 до 200 грн за килограмм ягод. Покупатели в большинстве своем гонятся за размером и блеском и ошибаются, ибо на самом деле клубники следует выбирать по другим критериям.

Читайте такжеВ Украине немного замедлился рост цен

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ягоды уверенно подвинули огурцы и редис на задний план уличных лотков. Прохожие заглядываются, останавливаются, признают опасность нитратов, но забирают клубники домой. "Мы часто покупаем. Видите – как живые. Все хорошо", - говорят киевляне.

Журналисты выяснили, как на самом деле нужно выбирать клубники.

Со слов знатоков, ягоды должны быть яркие, но не темные, хвостики не сухие, но легко отрываться, зерна – погружены в мякоть, а если семя торчит и напоминает ежика, такая клубничка будет с кислинкой. А вот форма для вкуса значения не имеет.

Химию в ягодах на столичном Житнем рынке журналисты взялись проверять нитратомером – он показал одинаковую норму для ягод, которые отличаются в цене в три раза. Специалисты таким приборам не доверяют и говорят, что реальный анализ может сделать только лаборатория. У земляники по 200 грн прикреплен вывод исследований, а вот у ягод за 80 такой бумажки нет.

Настоящий сезон клубники начнется через две недели – тогда тепличные ягоды исчезнут с прилавков, чтобы уступить грунтовым. Благодаря хорошему урожаю закарпатские фермеры прогнозируют падение цен на раннюю клубнику.