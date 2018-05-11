Аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми культурами 93% запланированных площадей

В частности, посеяно 1,5 млн га (92% от плана) ярового ячменя, 185 тыс. га (91%) овса, 163 тыс. га (93%) пшеницы, 412 тыс. га (97%) гороха.

Украинские аграрии засеяли ранними яровыми зерновыми культурами 2,2 млн га, или 93% запланированных к посеву площадей во всех областях Украины, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, посеяно пшеницы - 163 тыс. га (93% от плана), ячменя – 1,5 млн га (92%), овса - 185 тыс. га (91%), гороха - 412 тыс. га (97%).

Также сообщается, что сев кукурузы проведен на площади 3,8 млн га (83% от плана), гречихи - 38 тыс. га (25%), проса - 20 тыс. га (36%).

Кроме того, завершается посев сахарной свеклы - уже засеяно 275 тыс. га (92% площадей). Подсолнечник посеян на площади 4,9 млн га (88%), соя - на площади 1,2 млн га (61%).

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 2 апреля в Украине стартовали весенне-полевые работы, прогнозируемая посевная площадь остается на уровне прошлого года – 27,2 млн га.

По данным Минагропрода, озимые культуры на зерно под урожай 2018 посеяны на площади 7,3 млн га, или 101% к площадям, засеянным под урожай 2017 года.