В России розничные цены на гречку выросли почти на 30%
19:36, 19 ноября 2014Агро
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Цена гречневой крупы в рознице в России к 17 ноября выросла на 27% относительно уровня 31 октября.
Розничные цены на гречку выросли на 27% / фото УНИАН
Об этом говорится в материалах Росстата, пишет Прайм.
Согласно данным Росстата, стоимость охлажденных кур за 17 дней ноября в рознице выросла на 27%, а свинины - на 25%.
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Также значительно увеличилась розничные цены на сахар-песок - на 19%, колбасу вареную - на 16% и колбасу варено-копченую и полукопченую - почти на 14% против результата конца октября 2014 года.
Ранее УНИАН сообщал, что российские розничные сети начали получать уведомления от поставщиков гречневой крупы о росте цен на свою продукцию из-за потери в Сибири урожая, который погиб под 30-сантиметровым слоем снега.
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