В Украину не пустили зараженные томаты из Турции

По информации Госпродпотребслужбы, зараженные южноамериканской молью овощи будут возвращены в страну-экспортера.

В Одесском морском торговом порту задержали более 20 тонн турецких помидоров, зараженных южноамериканской молью.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, указанный карантинный вредитель был обнаружен 10 мая при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов.

"Фитосанитарные инспекторы Одесского морского торгового порта в грузе свежих помидоров весом 20,77 тонны, происхождением из Турции, обнаружили карантинный вредный организм - южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta Meyr)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зараженный груз будет возвращен в страну-экспортера.

Справка УНИАН. Южноамериканская томатная моль - Tuta absoluta Meyr - повреждает растения пасленовых в любой фазе - от начала всходов до полного созревания урожая. Кроме томатов, она повреждает баклажаны, перец, физалис, картофель и многие дикорастущие и декоративные растения пасленовых. Она способна выжить и дать потомство в любых условиях, в любом месте и в любое время года, где только окажется.

Томатная моль развивается очень быстро. Может приводить к потере урожая до 100%.