"Гречневый" кризис вынудил Россию впервые за три года распечатать госрезерв

В России розничная цена гречки с начала ноября взлетела на 27,5%, теперь государство готовится к крайним мерам, пишет "Коммерсант".

Чтобы стабилизировать цены, правительство обсуждает открытие гречневых запасов Росрезерва. Минсельхоз не видит оснований для паники, уверяя, что по итогам года дефицита не будет.

Почти за три недели средняя цена гречки выросла до 45,86 руб. за 1 кг. Увеличение стоимости гречки опережало рост индекса потребительских цен: с 11 по 17 ноября этот показатель вырос на 0,3%, с начала месяца — на 0,7%.

Читайте такжеВ России начался "гречневый кризис": не больше 5 кг в одни руки (видео)К открытию резервных запасов власти РФ прибегают крайне редко, когда рост цен на тот или иной продукт первой необходимости достигает критических значений. Последний раз чиновники согласились открыть Росрезерв в 2011 году, выпустив на рынок около 300 тыс. тонн сахара-песка. Тогда в стране средняя цена на этот продукт за полгода выросла на 63%, до 41 руб. за 1 кг. Причиной этому стали аномальные погодные условия в свеклосеющих районах.