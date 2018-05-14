Украина получила право экспорта говядины в Турцию

Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию сейчас находится на финальной стадии.

Украина получила право экспорта говядины на турецкий рынок, сообщает Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, Украина получила право экспорта в результате работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции, которая работала в Украине в конце апреля 2018 года.

«Турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию», - сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Также в сообщении отметили, что работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию находится на финальной стадии.

Как сообщал УНИАН, по информации Госпродпотребслужбы в 2017 году право экспорта продуктов питания животного происхождения получило 61 украинское предприятие, вследствие чего перечень экспортеров этой продукции расширился до 728 агропроизводителей.