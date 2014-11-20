Китай решил отменить госмонополию на соль

Правительство КНР намерено отменить к 2017 году государственную монополию на соль, введенную 64 года назад.

Об этом сообщило сегодня Центральное китайское телевидение, передает ТАСС.

"Основным направлением реформ в соляной промышленности будет сокращение роли правительства в коммерческих операциях и отмена монополии на поваренную соль", - приводит телеканал заявление Министерства промышленности и информатизации КНР. Как утверждают в ведомстве, намеченные меры "либерализируют цены и откроют рынок оптовой торговли и дистрибуции пищевой соли".

Читайте такжеКитай закрыл $150 млн проект по строительству автозавода в РоссииСогласно заявлению, демонополизация рынка соли начнется в 2016 году и должна быть завершена к 2017 году. В министерстве не уточняют, будут ли к производству и торговле солью допущены иностранные компании.

Китай является крупнейшим потребителем соли в мире. По экспертным оценкам, доля КНР составляет почти четверть мирового спроса.

Государственная монополия на столовую соль была введена в КНР в 1950 году. В настоящее время отрасль подчинена Китайской государственной солепромышленной корпорации.

Читайте такжеFinancial Times: Китай и Россия обещают создать союз