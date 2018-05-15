Украина сможет экспортировать в Катар мясо, молоко, рыбу и яйца

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и экологического здоровья Государства Катар согласовала ветеринарные сертификаты для украинской продукции животноводства.

Украина сможет экспортировать мясо и мясные продукты, в частности, мясо птицы, говядину, а также молоко и молочные продукты, столовые яйца и яичные продукты, рыбу и рыбопродукты в Катар.

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Об этом сообщила Ассоциация животноводов Украины.

Как сообщается в релизе, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и экологического здоровья Государства Катар согласовала ветеринарные сертификаты для украинской продукции животноводства.

В ассоциации сообщили, что это согласование поступило от Посольства Государства Катар в Министерство иностранных дел Украины в ответ на ноту МИД Украины о согласовании вышеупомянутых ветеринарных сертификатов для экспорта животноводческой продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина получила право на экспорт говядины в Турцию.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 млрд долл. Тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.

Украинские аграрии за январь-февраль 2018 года экспортировали продукции почти на 3 млрд долл. Крупнейшим импортером украинской аграрной и пищевой продукции в январе-феврале стала Индия, куда экспортировано продукции на 335,9 млн долл. Также в пятерку стран-крупнейших покупателей вошли Испания – 201,1 млн долл., Нидерланды - 199,3 млн долл., Египет – 189,6 млн долл. и Италия – 185,6 млн долл.