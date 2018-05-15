Урожай фруктов и ягод в Украине может вырасти на 30% - эксперт

Цены на плодово-ягодные культуры останутся на уровне 2017 года.

Украинские агропредприятия в 2018 году, по предварительным прогнозам, получат урожай фруктов и ягод на уровне 400-500 тысяч тонн, что на 10-30% больше, чем в 2017 году.

Читайте такжеРанняя клубника: как правильно выбирать первые ягоды (видео)

Об этом сообщил глава ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка на пресс-конференции.

"В 2018 году мы прогнозируем, что объемы продукции, которую вырастят украинские промышленные предприятия, будут больше, по сравнению с 2017 годом. На сегодняшний день мы, по предварительным оценкам, ожидаем увеличения урожая на 10-30%", - сказал Крошка.

Он добавил, что в этом сезоне ожидается урожай фруктов и ягод до 400-500 тысяч тонн.

В то же время, по словам эксперта, на объем урожая ягод и фруктов и его качество могут негативно повлиять такие факторы как резкое потепление, быстрое цветение, засуха, град, трудовая миграция и недостаток кадров на предприятиях.

Также глава ассоциации "Укрсадпром" отметил, что увеличение объема урожая не повлияет на формирование цен на плодово-ягодную продукцию и они останутся на уровне прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укрсадпром", украинские аграрии в январе-марте 2018 года увеличили экспорт плодов и ягод на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57 миллионов долларов. Главными продуктами в товарной структуре отечественных поставок за границу в текущем году стали грецкие орехи (42 миллиона долларов), замороженные ягоды (10 миллионов долларов), а также яблоки и груши (5 миллионов долларов).