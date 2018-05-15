В Украине запретили использование пальмового масла

Законопроектом также устанавливается административная ответственность за нарушение запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

Верховная Рада Украины одобрила проект закона, которым запрещается использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов, а также устанавливается административная ответственность за нарушение данной нормы.

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За принятие законопроекта №3871 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов" в первом чтении проголосовали 233 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть вторую статьи 6 и дополнить статью 21 закона Украины "О молоке и молочных продуктах" в части запрета использовать в производстве молока и традиционных молочных продуктов пальмового масла и предусмотреть запрет использования пальмового масла в ст. 27 Закона Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов".

Также законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрев административную ответственность за совершенное правонарушение, а именно: производство, введение в оборот или реализация продукции, которая не соответствует требованиям стандартов, сертификатов соответствия, норм, правил и образцов по безопасности, качеству, в том числе пищевых продуктов с содержанием пальмового масла, комплектности и упаковки (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Украины) влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждан-владельцев предприятий или уполномоченных ими лиц от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме этого, если нарушение совершено повторно в течение года после применения мер административного взыскания, штраф возрастает - от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке также отмечается, что пальмовое масло и его жирные кислоты могут повышают уровень холестерина в крови и провоцировать развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения и делают пальмовое масло вредным продуктом в питании человека. "Но, несмотря на это, оно широко применяется в Украине при производстве пищевых продуктов, в частности, молочной продукции и кондитерских изделий в качестве заменителя дорогостоящего масла, что в свою очередь влечет удешевление производства", - говорится в записке.

Как сообщал УНИАН, за девять месяцев 2016-2017 маркетингового года (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) Украина импортировала 145,7 тысячи тонн пальмового масла против 136,2 тысячи тонн годом ранее.

Основными поставщиками пальмового масла в Украину являются мировые лидеры его производства – Малайзия и Индонезия.