Импорт агропродукции в Украину вырос на 27%

Оборот торговли агропродукцией между Украиной и ЕС составил 2,2 миллиарда долларов.

Импорт аграрной продукции в Украину в I квартале 2018 года увеличился до 669 миллионов долларов, что на 27% больше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Читайте такжеУкраина увеличила импорт рыбы: сколько и где покупали (инфографика)

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой заместителя директора института Николая Пугачева.

"В I квартале произошло увеличение как импорта - до 669 миллионов долларов (+27%), так и экспорта - до 1513 миллионов долларов (+15%) по сравнению с соответствующим периодом 2017 года", - цитирует пресс-служба Пугачева.

По его словам, в январе-марте 2018 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом составил 2,2 миллиарда долларов, а положительное сальдо для Украины составило 845 миллионов долларов.

Отмечается, что Украина импортирует семена масличных, какао-бобы и шоколад, различные пищевые продукты, отходы перерабатывающей промышленности, спирт и алкогольные напитки.

Как сообщал УНИАН, по данным Института аграрной экономики, в 2017 году был зафиксирован самый высокий объем импорта семян подсолнечника – 24,8 тысячи тонн. Его доля в закупленном за рубежом семенном материале составила около 58%. Подсолнечника закупили на 230,3 миллиона долларов в Турции (35,8% общего импорта семян этой культуры), в США (26,4%), в Франции (15,3%), в Испании (6,3%) и в Чили (4,9%). Почти треть от общей суммы закупок семенного материала – 131,2 миллиона долларов – была потрачена на приобретение 35,2 тысячи тонн семян кукурузы. Их импортировали из Румынии (34%), Венгрии (26%), Франции (17,2%), Сербии (9%) и Швейцарии (6,1%). Рапса в прошлом году закупили на 32,3 миллиона долларов. Основные поставщики продукции – Польша (51%) и Германия (36,0%). Семян сои импортировали из Канады (70%) и Чехии (10,7%) на 2,5 миллиона долларов.