Украинские аграрии в первом квартале экспортировали продукции на $4,3 миллиарда

Наибольшую долю составляют продукты растительного происхождения (которых экспортировано на 2,2 млрд долл.), в том числе зерновые культуры (1,6 млрд. долл.)

Украинские аграрии в январе-марте 2018 года экспортировали сельскохозяйственной продукции на 4,3 млрд долл., что соответствует 38% всего экспорта Украины за этот период, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеИмпорт агропродукции в Украину вырос на 27%

По данным Минагропрода, больше всего экспортировали продуктов растительного происхождения - на 2,2 млрд. долл., в том числе зерновых культур – на 1,6 млрд. долл.

Экспорт жиров и масел составил 1,2 млрд долл., готовых пищевых продуктов - 0,7 млрд долл., живых животных и продуктов животного происхождения – 279 млн долл.

За I квартал 2018 года в Украину было импортировано аграрной продукции на 1,3 млрд долл., что позволило сформировать положительное внешнеторговое сальдо по этой группе товаров в 3 млрд долл.

В частности, импортировали живых животных и продуктов животного происхождения - на 210 млн долл., продуктов растительного происхождения - на 570 млн долл., жиры и масла - на 65 млн долл., готовых пищевых продуктов - на 498 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина за первые три месяца 2017 года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 4,6 млрд долл., что на 38,3% превышает показатель за январь-март 2016 года.