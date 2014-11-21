Россия не смогла найти замену норвежскому лососю

Введение Россией продуктовых антисанкций в начале августа привело к тому, что на рынке стало больше замороженного лосося из Чили. Импорт свежего, то есть охлажденного, лосося с июля по октябрь этого года сократился более чем вдвое — с 7 тыс. т в месяц до эмбарго до 3 тыс. т в месяц после. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые есть в распоряжении «Известий».

Фарерские острова, заменившие Норвегию в поставках свежей красной рыбы, пока не могут дать требуемые объемы.

Исходя из данных ФТС, после прекращения поставок охлажденной красной рыбы из Норвегии импорт был переориентирован на Фарерские острова (санкции России не распространяются на входящие в Данию автономии — Фарерские острова и Гренландию). Общий годовой объем добычи Фарер составляет лишь 67–69 тыс. т в год, острова могут предложить России ограниченное количество свежего лосося. В июле с Фарерских островов в Россию было поставлено всего 140 т охлажденного лосося, в августе — 312 т, а в сентябре размер поставок достиг 2991 т, однако дальнейшее существенное увеличение объема поставок маловероятно. В октябре показатель увеличился всего на 41 т, до 3032 т.

Читайте такжеЕБРР: Россия больше всех пострадает от своего же продуктового эмбаргоНа фоне падения ввоза охлажденной красной рыбы в страну увеличился ввоз замороженной — из Чили: с 2,6 тыс. т в июле до 11,5 тыс. т в октябре. Доставлять охлажденную рыбу из Чили в Россию для массового потребления технологически невозможно, так как груз идет 40 и более дней. Доставка авиацией делает этот продукт слишком дорогим.

По заявлениям участников рынка, замещение охлажденного лосося замороженным привело к тому, что в России стало меньше качественной красной рыбы — как для перерабатывающих предприятий, готовящих из охлажденного сырья стейки и филе, так и для конечных потребителей, которым в рознице чаще стали предлагать размороженную рыбу под видом охлажденной.