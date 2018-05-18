Фермеры Донбасса получат молодняк домашней птицы от ООН

Птица поступит в 32 села Донецкой области и 19 сел Луганской области в период с 10 по 31 мая.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в рамках программы по реагированию на чрезвычайные ситуации в Украине предоставит 2,75 тыс. фермерам из Луганской и Донецкой областей молодняк домашней птицы, сообщила пресс-служба ФАО.

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"Каждый фермер получает на выбор 30 цыплят, 25 индюшат или 25 утят. Поставка молодняка будет способствовать увеличению производства яиц в самих хозяйствах и даст им возможность выхода на местные рынки", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, организация предоставит птицу в 32 села Донецкой области и 19 сел Луганской области в период с 10 по 31 мая.

ФАО также сообщила, что ранее фермеры получили по 10 кг комплексного корма для обеспечения полноценного питания птенцов.

"Это уже вторая волна распределения птицы в рамках текущего проекта по предоставлению помощи в чрезвычайных ситуациях. Наш опыт прошлого года показывает, что нетрудоустроенная образованная молодежь в сельской местности может легко получить доход от продажи выращенной птицы. Женщины и студенты также могут заниматься небольшим бизнесом одновременно с повседневной деятельностью", - цитирует пресс-служба программного менеджера ФАО Андре Арриаза.

Сообщается, что за период 2016-2018 гг. ФАО поддержала около 35 тыс. домохозяйств разными видами сельскохозяйственных ресурсов, среди которых семена овощей, системы капельного орошения, кормы для животных и т.д.

В ФАО отметили, что бюджет программы по реагированию на чрезвычайные ситуации в Украине составляет 2,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Европейская комиссия выделила Украине 24 миллиона евро в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Япония в феврале 2018 года на гуманитарную поддержку восточных областей и их восстановление выделила Украине 3,6 млн долл.