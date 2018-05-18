До 100 миллионов тонн: эксперт дал прогноз по будущим урожаям зерновых

Общая стоимость дополнительных урожаев зерновых, технических и плодовоовощных культур может составит 135 миллиардов гривень.

За 5-8 лет Украина за счет обновления оросительных и дренажных систем может увеличить валовое производство зерновых до 100 миллионов тонн, считает президент Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало.

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"Мы разработали проект Стратегии восстановления и развития оросительных и дренажных систем до 2030 года. Она позволит ежегодно дополнительно получать 8 млн тонн зерновых, еще 3,5 миллиона тонн технических культур и 11 миллионов тонн плодоовощных. Общая стоимость этих дополнительных урожаев - 135 миллиардов гривень. Всего в течение ближайших 3-5 лет Украина имеет возможность увеличить валовое производство на уровне 80 миллионов тонн, а через 5 лет - на уровне 100 миллионов тонн, - приводятся слова Гадзало на сайте академии.

Сообщается, что стоимость проекта восстановления 1,2 млн га орошаемых и 1 млн га дренажных систем - 4,2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в Украине в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 - июнь 2019), согласно прогнозу, может вырасти на 3% по сравнению с 2017-2018 МГ и составить 61,85 миллиона тонн. В частности, урожай пшеницы в 2018-2019 МГ может вырасти на 2,2% - до 27,1 млн тонн, кукурузы – на 9%, до 27 миллионов тонн, ячменя может сократиться на 9,3% - до 7,8 миллиона тонн.