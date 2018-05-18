ГПЗКУ уже профинансировала украинских аграриев на 450 миллионов

По результатам показателей форвардных закупок ранних зерновых урожая 2018 года лидируют Хмельницкий, Волынско-Ривненский, Сумской и Днепропетровско-Запорожский региональные отделы.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация в рамках весенней форвардной программы по закупке ранних и поздних зерновых культур профинансировала украинских аграриев на сумму более 450 миллионов гривень, - сообщила пресс-служба корпорации.

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"На сегодня план по закупке пшеницы урожая 2018 года выполнен на 100%. Сельхозпроизводителей профинансированы на сумму более 450 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

ГПЗКУ отметила, что в конце мая заканчивается этап заключения форвардных договоров на поставку пшеницы, ячменя и овса и добавила, что сейчас они сосредоточены на закупку стратегической экспортной зерновой культуры - кукурузы урожая 2018 года, которую по плану программы корпорация намерена закупить 300 тысяч тонн на сумму 900 миллионов гривень предоплаты.

Корпорация также сообщила, что по результатам показателей форвардных закупок ранних зерновых урожая 2018 года лидируют Хмельницкий, Волынско- Ривненский, Сумской и Днепропетровско-Запорожский региональные отделы.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ планирует профинансировать аграриев в рамках форвардных закупок озимых культур урожая 2018 года на 1,5 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 миллиона тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 миллиона тонн зерновых грузов в год.