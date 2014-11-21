Россия возобновляет импорт субпродуктов из Франции, Дании, Италии и Нидерландов

Россия возобновляет импорт субпродуктов крупного рогатого скота и птицы, жира и мясной муки из Франции, Дании, Италии и Нидерландов. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Читайте также"Антисанкции" Путина вынудили Россию снять 10-летний запрет на свинину из КитаяКак отмечается в сообщении, "ветеринарные службы стран-поставщиков предоставят Россельхознадзору списки предприятий, соответствующих требованиям Таможенного союза и России. До начала поставок эти предприятия, также работоспособность системы предварительного уведомления, будут проверены Россельхознадзором. Компетентная служба страны-поставщика после получения от Россельхознадзора информации о случаях выявления нарушений требований и норм Таможенного союза при проведении документального и физического контроля при ввозе подконтрольных товаров на территорию России и Таможенного союза, а также первичного выявления запрещенных и вредных веществ в продукции мониторинговых лабораторных исследований по микробиологическим и химико-токсикологическим показателям, проводит расследование по каждому случаю выявленных нарушений".

Поставки субпродуктов из указанных стран были остановлены Россией

21 октября в виду антисанкций.