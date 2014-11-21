Украина уже экспортировала более 14 млн тонн зерна

Украинские аграрии, по состоянию на 21 ноября, с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 г. – июнь 2015 г.) экспортировали 14,2 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, объем экспорта пшеницы составил 7,1 млн тонн, кукурузы – 3,6 млн тонн, ячменя – 3,3 млн тонн.

Кроме того, к 21 ноября на корабли погружено 288 тыс. тонн зерновых.

Читайте такжеЖелезные дороги Украины увеличили перевозку зерновыхКак сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует экспорт зерновых из Украины в 2014/2015 МГ на уровне 36,7 млн тонн против 32,4 млн тонн, которые страна поставила на внешние рынки в предыдущем МГ.

Урожай зерновых в стране, по оценкам ведомства, может составить 63,2 млн тонн.