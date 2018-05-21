Средние цены на сельхозпродукцию в Украине выросли на 12%

Продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 9,5%, животноводства – на 24,4%.

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в январе-апреле 2018 года выросли на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за отчетный период подорожала на 9,5%, а животноводства – на 24,4%, по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

По данным Госстата, в апреле по сравнению с мартом этого года сельхозпродукция подорожала на 3,6%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 5,2%, а животноводческая – подешевела на 3,3%.

Отмечается, что, по сравнению с апрелем 2017 года, средние цены в апреле этого года выросли на 13,9%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 11,8%, а животноводства - на 24,5%.

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины в 2017 году выросли на 11,5% по сравнению с 2016 годом. При этом, продукция растениеводства в 2017 году подорожала на 7,3%, а животноводства – на 30,7%.