В Минагропроде рассказали, как зима сказалась на озимых

По данных ведомства, прошедшая зима стала самой успешной для перезимовки озимых за всю историю наблюдений.

Прошедшая зима стала самой успешной для перезимовки озимых культур за всю историю наблюдений, в этот период погибло менее 0,1% озимых, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

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"Благодаря благоприятным погодным условиям, сложившимся зимой-весной 2018 года, озимые культуры продолжают вегетацию на 7,2 миллиона га (почти 100%). Погибло в период перезимовки только 5,2 тысячи га (менее 0,1% от засеянных площадей). Такой успешной перезимовки озимых культур не наблюдалось на территории Украины за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, продолжают вегетацию пшеница и тритикале – 6,3 миллиона га, ячмень - 826 тысяч га, рожь - 149 тысячи га, рапс - 1 миллион га.

Также в министерстве отметили, что продолжается посевная кампания поздних яровых культур. По состоянию на 21 апреля яровые зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) посеяны на площади 6,9 миллиона га (93% к прогнозу). Ранние яровые зерновые посеяны на площади 2,3 миллиона га (96%), (пшеница - 166 тысяч га, или 95%, ячмень - 1,5 миллиона га, или 96%, овес - 189 тысяч га, или 92% и гороха - 416 тысяч га, или 99%), кукуруза на зерно посеяна на площади 4,4 миллиона га (95%), гречиха - на 69 тысяч га (46%), просо - на 32 тысячи га (57%).

Кроме того, продолжаются работы по севу технических культур. Сахарной свеклой засеяно 280 тыс. га (94%), подсолнечником - 5,4 миллиона га (98%), соей -1,6 миллиона га (81%).

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, озимые культуры на зерно под урожай 2018 года посеяны на площади 7,3 миллиона га, или 101% к площадям, засеянным под урожай 2017 года.