Рада разрешила возврат НДС при экспорте масличных только для крупных агрохолдингов

Законопроект учитывает интересы сельскохозяйственных производителей, экспортирующих масличные культуры, и стимулирует развитие в Украине предприятий по переработке семян масличных культур.

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возврат бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость только сельскохозяйственным производителям при экспорте выращенных ими сои и семян рапса, что исключает такое возмещение для мелких и средних фермеров.

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За принятие законопроекта №7403-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур», автором которого выступила председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, проголосовали 249 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам Южаниной, этот законопроект учитывает интересы сельскохозяйственных производителей, экспортирующих масличные культуры, и стимулирует развитие в Украине предприятий по переработке семян масличных культур.

«Мы, рассматривая данный вопрос, действительно наработали доработанную версию, чтобы предоставить возможность возвращения НДС только тем сельхозпроизводителям, которые вывозят за границы Украины собственно выращенную продукцию. Вы говорите, что это решение только половины вопроса, а вы осознаете сколько ходит фиктивного НДС в связи с тем, что мы еще не закрыли серый рынок по выращиванию продукции? Поймите, у нас скоро в бюджете не будет чем автоматически возвращать НДС, потому что сейчас самые большие экспортеры – аграрии, и там огромная сума миллиардов, которая два раза пропускается, или три раза, а потом еще возмещается из бюджета», - сказала Южанина.

В свою очередь, народный депутат Иван Мирошниченко отметил, что данный законопроект предусматривает возмещение НДС только крупным компаниям.

«Этим законопроектом возвращается НДС только товаропроизводителю, однако не все малые и средние фермеры могут быть экспортерами. Для этого необходимо иметь опыт, средства, людей, иметь логистику и так далее… Половина аграриев не получит (возвращение - УНИАН) НДС, переработчики получат, а другие будут иметь убытки», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по словам народного депутата от фракции «Самопомич», члена Комитета Верховной Рады по аграрной политике и земельным отношениям Ивана Мирошниченко, убытки производителей масличных культур после отмены возмещения НДС при экспорте технических масличных культур - сои, рапса и подсолнечника - составят около 10-12 млрд грн ежегодно.

7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, таких как агрохолдинг "Кернел", контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене.

В знак протеста против принятого парламентом решения об отмене возмещения НДС при экспорте масличных украинские аграрии 18 декабря перекрыли автомагистрали в Черкасской, Ривненской и Хмельницкой областях.

В тот же день Администрация президента Украины сообщила, что глава государства разделяет обеспокоенность аграриев из-за отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Пресс-служба Администрации президента отметила, что такое решение парламента противоречило международным обязательствам Украины, которые наша страна взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию и при подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.