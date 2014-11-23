Россияне жалуются депутатам на подорожание продуктов

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина ("Единая Россия") направила в субботу письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорю Артемьеву, в котором она просит проверить цены на муку, макаронные изделия и крупы и принять меры в случае выявления спекуляций.

"В Госдуму поступают обращения граждан о резком повышении розничных цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе на муку пшеничную, макаронные изделия, рисовую и гречневую крупы", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Школкина сослалась на информацию Минсельхоза РФ, согласно которой по состоянию на 20 ноября 2014 года урожай пшеницы (мягких и твердых сортов) составил 62,2 млн тонн, что на 14,5% больше, чем в 2013 году, риса - 1,1 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом году, гречихи - 744,7 тыс тонн, что на 27,4% больше, чем в 2013 году.

Читайте такжеВ России начался "гречневый кризис": не больше 5 кг в одни руки (видео)В связи с этим парламентарий просит Артемьева "провести проверку ценообразования на всех этапах обращения вышеназванной продовольственной продукции и в случае необходимости принять оперативные меры по пресечению злоупотреблений, а также спекулятивного роста цен со стороны производителей, переработчиков и торговых сетей при реализации продовольственной продукции".