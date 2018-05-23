Кабмин запретил ввоз российского шифера, но снял запрет на селитру

Правительство отменило запрет на ввоз аммиачной селитры из России, исключив ее из перечня запрещенных к ввозу товаров с таможенной территории РФ.

Кабинет министров Украины отменил запрет на ввоз аммиачной селитры из России, исключив ее из перечня запрещенных к ввозу товаров с таможенной территории РФ в связи с вводом в действие антидемпинговой пошлины в размере 42,96%.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

При этом перечень запрещенных к ввозу товаров был дополнен шифером.

Как сообщал УНИАН, 14 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил временно ограничить ввоз минеральных удобрений из России и до следующего заседания правительства подготовить решение о расширении антидемпинговых мер на коды продукции, которые могут использоваться для нелегального ввоза российских удобрений.

В конце февраля в правительстве Украины сообщили о намерении минимизировать нелегальный импорт в страну российских минеральных удобрений, в отношении которых в прошлом году были введены антидемпинговые пошлины, путем расширения перечней кодов продукции, к которой применяются ограничительные меры.

Межведомственная комиссия по международной торговле в мае прошлого года приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции. Действие утвержденных антидемпинговых мер закончилось 18 апреля этого года.

В мае 2009 года Украина ввела сроком на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением компаний "Дорогобуж" и "Минерально-химическая компания "Еврохим", которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно. В 2014 году Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта аммиачной селитры из России приняла решение о повышении таможенной пошлины для российских поставщиков до 36,03%, продлив срок действия спецпошлин еще на 5 лет.