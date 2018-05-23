Украина хочет к 2025 году увеличить поголовье молочных коров почти до 3 миллионов

При этом за последние 30 лет поголовье коров в Украине сократилось в 4 раза.

Украина в ближайшие 7 лет планирует увеличить поголовье молочных коров до 2,76 миллиона голов, сообщает пресс-служба Национальной академии аграрных наук (НААН) со ссылкой на президента академии Ярослава Гадзало.

Читайте такжеБилл Гейтс пожертвовал 40 миллионов долларов на создание идеальной коровы

"Поголовье молочных коров за этот срок нужно довести до 2,76 миллиона голов. Достичь этих показателей планируется за счет собственного воспроизводства, закупки телок у населения и импорта высокопроизводительных нетелей", - приводит пресс-служба слова Гадзало.

Он отметил, что в сейчас в Украине наблюдается тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота, в том числе и молочных коров.

"Такое положение отрасли обуславливает недостаточный уровень производства продукции на душу населения, а также слишком высокую долю мяса птицы в его общей структуре", - сказал президент НААН.

По словам Гадзало, за 30 лет поголовье коров в Украине сократилось в 4 раза, свиней - в 2,9 раза, овец и коз - более чем в 6 раз. Львиная доля производства продукции животноводства пока приходится на хозяйства населения - здесь производят 70% от общего объема молока, содержат 49% поголовья свиней и 74% поголовья овец.

Увеличить поголовье крупного рогатого скота и производство продукции животного происхождения в НААН предлагают, следуя Стратегии развития сельского хозяйства на период до 2025 года.

По мнению президента академии, стабилизация и наращивание производства продукции животноводства является стратегической целью агропромышленного комплекса Украины на ближайшие годы.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 мая 2018 года составило 3,94 миллиона голов, что на 4,4% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года. В частности, поголовье коров составило 2,03 миллиона голов, что на 3,8% меньше, чем на 1 мая прошлого года.