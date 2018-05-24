Странная позиция Минюста по производству украинского коньяка ведет к убыткам производителей - эксперты

Об этом заявил Владимир Кучеренко, директор корпорации "Укрвинпром".

"Украинские производители замерли в непонятной ситуации и терпят убытки вместо того, чтобы производить аутентичный украинский продукт и активно развивать отечественный аграрный сектор", - резюмировал Кучеренко

В министерстве юстиции Украины по непонятным причинам уже почти три месяца не регистрируют приказ Министерства аграрной политики, призванный повысить содержание в ординарном коньяке качественного отечественного сырья, пишет uaprom.info.

Об этом заявил Владимир Кучеренко, директор корпорации "Укрвинпром", в состав которой входят более 100 производителей, в частности "Ужгородский коньячный завод", "Шабо", "ДМК "Таврия", "Одесский коньячный завод" и прочие.

По словам Кучеренко, сегодня производители ординарных коньяков в Украине имеют право изготавливать свою продукцию с применением иностранного сырья. Часто его доля может достигать 100%.

"К сожалению, этим часто злоупотребляют "боттлеры". Это категория производителей, у которых весь цикл производства заключается в закупке импортного сырья, часто сомнительного качества и разлива его в бутылки. Конечно, этот вид деятельности намного прибыльнее труда отечественных производителей, которые выращивают виноград, выкуривают спирт и делают качественный продукт", - заявил Кучеренко.

Такая ситуация, по словам эксперта, порождает нечестную конкуренцию, в которой заведомо проигрывают отечественные виноделы, вкладывающие значительные средства в развитие виноградников, полный цикл производства качественного коньяка, обеспечивающие рабочие места и развитие отрасли.

Разработанные и согласованные с большинством отечественных производителей Правила, должны были разрешить эту нелогичность, так как обязывают производителей планомерно с постепенным увеличением доли использовать коньячные спирты отечественного производства при изготовлении ординарных коньяков Украины.

Введение предложенных норм даст толчок для прекращения стагнации отрасли виноградарства, стимулирования развития и модернизации заводовпервичного виноделия, производства аутентичного украинского продукта - коньяк Украины, привлечения инвестиций в виноградо - винодельческую отрасль. Это даст возможность создать, по меньшей мере, 120 тысяч дополнительных рабочих мест в виноградарских регионах и поможет развитию их инфраструктуры.

Данная инициатива соответствует регламенту совета ЕС, согласно которому украинским коньяком, может быть лишь продукт, в котором 85% сырья произведено в Украине.

Кроме того, производство отечественных коньячных спиртов за последние три года показывает непрерывную динамику, что дает гарантию в обеспечении производителей отечественным качественным сырьем.

Однако, попав на регистрацию в Минюст, приказ Минагрополитики уже три месяца по непонятным причинам игнорируется.

"Украинские производители замерли в непонятной ситуации и терпят убытки вместо того, чтобы производить аутентичный украинский продукт и активно развивать отечественный аграрный сектор", - резюмировал Кучеренко.