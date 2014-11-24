В Украине с 1 января снизят стоимость акциза на алкоголь и сигареты

Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на правительственном веб-портале.

Согласно документу, стоимость акцизной марки на алкогольную продукцию со следующего года будет снижена до 0,1926 грн/шт. с 0,27 грн/шт., а на табачные изделия – до 0,091 грн/шт. с 0,142 грн/шт.

Этим же постановлением Кабмин утвердил образец акцизных марок, а также поручил Государственной фискальной службе до 25 декабря текущего года обеспечить производство марок и их продажу в установленном порядке.

«Прекратить с 1 января 2015 года продажу марок акцизного налога для алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства, образцы которых утверждены постановлением Кабинета министров 13 марта 2013 года», - говорится в документе.

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Кроме того, Кабмин рекомендовал Нацбанку и госпредприятию «Полиграфический комбинат «Украина» в двухмесячный срок обеспечить и провести конкурс по отбору предприятия по изготовлению защищающего элемента марки.

Как сообщал УНИАН, на заседании 19 ноября Кабинет министров Украины принял решение снизить стоимость акцизной марки для производителей алкогольной продукции и табачных изделий.

Как подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ранее стоимость акцизной марки была надуманно увеличена - чтобы платить роялти. При этом контроль за перемещением подакцизных товаров не выдерживал никакой критики.

Премьер-министр выразил надежду на то, что производители алкогольной продукции будут в полном объеме выполнять налоговые обязательства, так как правительство учло их пожелания, пойдя на снижение стоимости акцизной марки.

В сентябре 2013 года в Украине были введены акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию. Цена на новые марки для алкогольных напитков составила до 0,27 грн/шт., а для сигарет - до 0,142 грн/шт. Введение новых акцизных марок было призвано обеспечить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

Вместе с тем, в марте 2014 года премьер-министр Яценюк заявил о малоэффективности использования акцизной марки, предложив ввести вместо нее электронный учет подакцизных товаров. По словам главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, электронная акцизная марка должна быть запущена в стране к концу года.

С 1 июля акцизный сбор на спирт и крепкие спиртные напитки в Украине был повышен на 25%, до 70,53 грн/л 100% спирта, на пиво – на 42,5%, до 1,24 грн/л.