Россия будет проверять на границе весь транзит продуктов из Беларуси

Россельхознадзор с 24 ноября ужесточает условия транзита растительной продукции из Беларуси из-за подозрения на контрабанду из "запрещенных" европейских стран, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, сообщает Зеркало недели.

С этого дня перемещение такой продукции разрешено исключительно через пункты пропуска на государственной границе РФ. По убеждению Россельхознадзора, это позволит предотвратить незаконный реэкспорт в обход "санкций" РФ в отношении западных стран.

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"Россельхознадзором принято решение о разрешении перемещения растительной продукции... в третьи страны, в том числе в Казахстан, с 24 ноября 2014 года, исключительно через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, что позволит предотвратить незаконные поставки растительной продукции в обход применяемых Российской Федерацией ответных экономических мер" - говорится в сообщении.

О возможном ограничении потока транзитных грузов из Беларуси глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предупредил месяц назад. Он рассказал о случае, когда по "липовым" документам транзитом с территории Беларуси было завезено якобы бразильское мясо. Это должно было быть поставлено в Казахстан, но его большая часть "затерялась на территории РФ", отметил он.

Напомним, в июне Беларусь и Казахстан не поддержали Россию в ограничении импорта из Украины.