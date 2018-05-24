Украина сократила производство водки и коньяка

Производство водки в апреле составило 1 миллион дал, что на 4,4% больше, чем месяцем ранее, и на 50% больше, чем в апреле 2017 года.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-апреле 2018 года года сократилось на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,7 миллиона декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 9,6% - до 591 тысячи декалитров.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Производство водки в апреле 2018 года составило 1 миллион дал, что на 4,4% больше, чем месяцем ранее, и на 50,1% больше, чем в апреле 2017 года. Производство коньяка и бренди в апреле текущего года составило 591 тысячу дал, что на 10,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 2,7% уступает показателю апреля 2017 года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-апреле увеличился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,1 миллиона дал. В апреле текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 558 тысяч дал, что на 14,6% больше, чем в прошлом месяце, и на 3,6% меньше, чем в апреле 2017 года.

Данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2017 году сократилось на 17,6%, коньяка – на 13%, ликеров и других спиртных напитков в Украине в 2017 году увеличился на 18,3%.