Украина входит в ТОП-10 стран, которые больше всего тратят на продукты - эксперт (инфографика)

По затратам на питание, сигареты и алкоголь украинцев опережают только Эстония, Беларусь, Венгрия и Чехия.

По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в ТОП-10 стран, граждане которых больше всего тратят на продукты.

Читайте такжеВ Украине с начала года подорожали все виды мяса, кроме курятины

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

"Если сложить расходы на питание, сигареты и алкоголь, то наша страна входит в ТОП-5 стран мира с самыми высокими расходами. Украинцы, по данным Соединенных Штатов, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие затраты на эти две группы составили 46,1%. Страной, где граждане имеют наименьшие затраты на продукты и вредные привычки, являются Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Эксперт отмечает, что американцы в позапрошлом году потратили лишь 6,3% своих доходов на питание и 2% на алкоголь и сигареты, что составляет всего 8,3%. В Европе наименьшие затраты у британцев – только 8,1% на продукты и 3,8% на виски и сигары. Последнее место по исследованиям в Нигерии, граждане которой на все это тратят почти 60%.

"Наши соседи поляки тратят на питание 16,5% и 6,2% пропивают. Китайцы проедают 22,5% и еще 2,3% платят за пагубные привычки. В Египте, к которому многие украинцы ездят отдыхать, 36,7% доходов тратится на еду и 4,5% на табак. Как сказал бы один известный человек в нашей стране – больше украинцев любят есть и пить только нигерийцы, кенийцы и камерунцы. Но только за счет питания, поскольку затраты на горячительные напитки и курение в них в разы меньше", - подчеркивает он.

Читайте такжеЧерешня из южных садов дорожает в шесть раз по дороге в Киев (видео)

Впрочем, как выяснилось, украинцы любят не только есть, но и пить и курить. По совокупным расходам семей на плохие привычки они также входят в пятерку стран мира с наибольшими затратами. Украинцы пропустили Вперед только Эстонию, Беларусь, Венгрию и Чехию.

Исследования по 2016 год было опубликовано лишь в конце 2017 года, поэтому является самым свежим. Изучение затрат происходит в 92 странах мира. В расходах граждан на главные потребности не происходит ежегодно существенных изменений. Так за пять лет исследований американцы сократили свои расходы на оба пола на 0,5%, немцы, наоборот, увеличили их на 0,5%, а украинцы увеличили на 1,1%. То есть по данным аграрного ведомства США, в 2012 году граждане нашей страны тратили совокупно 45% на удовлетворение потребностей в еде и алкоголе.

Поскольку такие тенденции являются постоянными, то это означает, что в ближайшие годы расходы украинцев, по сравнению с нашими доходами, не уменьшатся. Даже в случае улучшения их финансового положения.