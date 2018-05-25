Украина открыла новый рынок в Азии для экспорта курятины и яиц

Госпродпотребслужба согласовала ветеринарный сертификат на экспорт продукции птицеводства в Гонконг.

Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей согласовала с компетентным органом специального административного округа Гонконг ветеринарный сертификат на экспорт продукции птицеводства.

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Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

«Госпродпотребслужба и компетентный орган Специального административного округа Гонконг согласовали ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы и продуктов из него, яиц и яичных продуктов из Украины в Специальный административный округ Гонконг» - сообщила пресс-служба.

С соответствующим документом можно ознакомиться на сайте Госпродпотребслужбы.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года делегация компетентного органа Специального административного округа Гонконг пребывала в Украине с целью изучения возможности экспорта продукции птицеводства.

По данным Государственной службы статистики, поголовье птицы в Украине на 1 мая 2018 года увеличилось на 1,2% – до 201 млн голов.