Порошенко заявил, что поддерживает отмену моратория на продажу земли, но находится в меньшинстве

Глава государства намерен продолжить прилагать усилия для "победы здравого экономического смысла".

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, но находится в политическом меньшинстве.

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Об этом глава государства заявил на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

«Действующий мораторий на продажу земель сдерживает инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка и лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью. Но даже решение Европейского суда по правам человека, который признал, что абсолютный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, не отрезвило наших популистов. Должен признать, что я в этом вопросе, хоть и стою на позициях украинской Конституции и европейского права, но пока нахожусь в политическом меньшинстве», - сказал президент.

Глава государства отметил, что продолжит прилагать усилия по изменению политической ситуации.

«Но я продолжу прилагать свои усилия, чтобы добиться в этом вопросе победы здравого экономического смысла. Для решения такого рода проблемы демократия требует времени и силы, но силы убеждения. И, конечно, работы с общественным мнением», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория позволит приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.