Только в Японии: Coca-Cola впервые выпустила в продажу алкогольный напиток

За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.

Первый в истории Coca-Cola алкогольный напиток поступил в продажу в Японии.

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Об этом сообщает издание Meduza.io.

Напиток Lemon-Do в трех вариантах крепости - 3, 5 и 7% - появился в магазинах в понедельник, 28 мая. Банка объемом 350 миллилитров стоит 150 йен (около 40 гривень).

За пределами Японии Lemon-Do, рецепт которого держится в строгом секрете, Coca-Cola продавать не планирует.

Как сообщал УНИАН, Coca-Cola планирует завоевать долю в сегменте "чжухай" - напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя.

Рынок напитков "чжухай", по данным японских аналитиков, с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.

Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.