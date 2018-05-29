Эксперты прогнозируют уменьшение урожая сои в Украине

Объемы экспорта сои могут сократиться на 7,7% и составят 1,2 млн тонн.

Урожай сои в Украине в 2018-2019 МГ (МГ, сентябрь 2018 - август 2019), по прогнозам экспертов Международного совета по зерну, может уменьшиться на 7,5%, или на 0,3 млн тонн, до 3,7 млн тонн.

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Об этом говорится в отчете Международного совета по зерну IGC.

По данным экспертов, объемы экспорта сои в 2018-2019 МГ (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) могут сократиться на 7,7%, или 0,1 млн тонн, и составить 1,2 млн тонн.

IGC прогнозирует, что в 2018-2019 МГ (МГ, июль 2018 - июнь 2019) общее производство зерновых в Украине может составить 63,5 млн тонн, что на 3,6%, или на 2,2 млн тонн, меньше предыдущего маркетингового года.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" прогнозировали урожай сои в 2017-2018 МГ на уровне 3,6-3,7 млн тонн.

По данным Госпродпотребслужбы, украинские аграрии по состоянию на 4 мая экспортировали более 2,5 млн тонн сои, что на 0,2 млн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, при этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл.

Справка УНИАН. Международный совет по зерну IGC – организация межправительственного уровня, способствующая продвижению зерновой отрасли и контролирующая выполнение Конвенции по торговле зерном.