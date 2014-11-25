Coca-Cola займется выпуском молока

Международная компания Coca-Cola работает над своим собственным брендом дорогого молока под названием Fairlife. Об этом сообщает во вторник, 25 ноября, Дождь со ссылкой на газету The Telegraph.

Fairlife будет стоить в два раза больше, чем обычно молоко. В компании отмечают, что их продукт содержит на 50% больше протеина и на 30% больше сахара, чем обычное молоко на полках магазина. Кроме того, новое молоко не будет содержать лактозу.

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«Мы собираемся инвестировать в молочный бизнес, чтобы построить бренд. Конечно, нам не будут сразу сыпаться деньги с небес в течение нескольких ближайших лет. Но если вы делаете свою работу хорошо, то деньги будут у вас позже», — рассказал старший вице-президент компании Сэнди Дуглас.

Издание пишет, что Coca-Cola выходит на рынок молока в очень сложное для этого бизнеса время. Продажи традиционного молока сокращаются из-за роста продаж ароматизированного товара с высоким содержанием протеина.