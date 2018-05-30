Доля идентификации приплода крупного рогатого скота выросла в 5 раз

Также сообщается, что за прошлый год почти на полтысячи единиц увеличилось количество фермерских хозяйств.

Доля идентификации приплода крупного рогатого скота в I квартале текущего года выросла в 5 раз - с 9% до 45%, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

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"По данным государственного предприятия "Агентство по идентификации и регистрации животных", доля идентификации приплода КРС в I квартале текущего года выросла в 5 раз - с 9% (в прошлом году) до 45%. То есть, население начало регистрировать молодняк, и теперь мы имеем более четкую и корректную картину происходящего в отрасли", - написал он.

Также первый замминистра отметил, что за прошлый год почти на полтысячи единиц увеличилось количество фермерских хозяйств.

"Мы имеем основания считать, что большинство из тех, кто сформировал эту дельту - это уже существующие хозяйства, которые легализовали свой статус", - сказал Мартынюк.

По его мнению, причина роста легализации в агросекторе - государственные программы поддержки, в которых обязательное условие - официальный статус фермерского хозяйства и корректно оформлены земельные участки в собственности или в пользовании.

Как сообщал УНИАН, поголовье крупного рогатого скота в Украине на 1 мая 2018 года составило 3,94 миллиона голов, что на 4,4% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года.