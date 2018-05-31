Украинские аграрии по программам господдержки приобрели техники на 355 миллионов
По программе частичной компенсации стоимости сельхозтехники украинские аграрии на начало мая приобрели техники и оборудования на общую сумму 354,6 млн грн, сообщил во время онлайн-конференции на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
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"По состоянию на 1 мая 2018 года по программе аграрии приобрели 953 ед. техники и оборудования на общую стоимость (с НДС) 354,6 млн грн", - сказал он.
"Получили компенсацию 667 сельхозтоваропроизводителей на сумму 70,7 млн грн.", - добавил Мартынюк.
Он также сообщил, что, по предварительным расчетам, объем средств для выплаты частичной компенсации аграриям за май 2018 года составит около 50 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 млрд предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.