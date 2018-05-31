Украинские аграрии по программам господдержки приобрели техники на 355 миллионов

Объем средств для выплаты частичной компенсации аграриям за май 2018 года составит около 50 млн грн.

По программе частичной компенсации стоимости сельхозтехники украинские аграрии на начало мая приобрели техники и оборудования на общую сумму 354,6 млн грн, сообщил во время онлайн-конференции на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

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"По состоянию на 1 мая 2018 года по программе аграрии приобрели 953 ед. техники и оборудования на общую стоимость (с НДС) 354,6 млн грн", - сказал он.

"Получили компенсацию 667 сельхозтоваропроизводителей на сумму 70,7 млн грн.", - добавил Мартынюк.

Он также сообщил, что, по предварительным расчетам, объем средств для выплаты частичной компенсации аграриям за май 2018 года составит около 50 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 млрд предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.