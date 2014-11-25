Россия заподозрила Швейцарию в контрабанде яблок – грозит запретить импорт

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) рассматривает возможность запрета на импорт растительной продукции из Швейцарии из-за подозрений в контрабанде яблок.

Такие меры могут быть приняты в том случае, если страна до 5 декабря не предоставит объемы выращиваемой растительной продукции и не подтвердит аутентичность фитосанитарных сертификатов на поставленные в Россию товарные партии. Об этом говорится в сообщении службы, передает ТАСС.

"(Дополнительную - прим. ред.) информацию Россельхознадзор хотел бы получить в течение десяти дней после сегодняшних переговоров, что позволит избежать введения защитных ограничительных мер", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеРоссия будет проверять на границе весь транзит продуктов из БеларусиСогласно данным Россельхознадзора, Швейцария значительно увеличила поставки в Россию нескольких видов растительной продукции после введения продэмбарго, в том числе яблок - в 400 раз.

"В этой связи у Россельхознадзора возникли подозрения, что не вся эта продукция является действительно швейцарской", - отмечают в российском ведомстве.

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