В Узбекистане будут развивать спорт на счет сбора с производителей алкоголя и сигарет

Собранные средстваот нового сбора на сигареты и алкоголь будут поступать в фонд развития при министерстве физической культуры и спорта.

Производители алкоголя и сигарет с 1 июня начнут выплачивать сборы на развитие спорта в Узбекистане. Собранные средства будут поступать в фонд развития при министерстве физической культуры и спорта.

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Об этом сообщают Ведомости.

Соответствующее постановление в марте подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Согласно документу, производители пива будут платить по 2000 сумов (0,25 доллара по текущему курсу) за каждые 10 литров продукции, производители водки – по 5000 сумов (0,63 доллара), а производители табачной продукции – по 1000 сумов за каждую тысячу сигарет (0,63 доллара).

В Узбекистане полностью запрещена реклама алкогольной и табачной продукции. Кроме того, алкоголь и табак запрещено употреблять в общественных местах. Весной этого года власти страны объявили о планах повысить ставки акцизов на спиртное и сигареты.