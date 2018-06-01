Украина значительно сократила импорт клубники и увеличила экспорт

Украина за 2012-2017 годы увеличила экспорт клубники на 90% - до 1799 тонн. Импорт клубники в страну за этот же период уменьшился на 88% - до 153 тонн.

Украинские предприятия с 2012 по 2017 годы увеличили экспорт клубники на 90% - до 1799 тонн с 184 тонн, тогда как импорт клубники в страну за этот же период уменьшился на 88% - до 153 тонн с 1286 тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», добавив, что максимальные объемы потребления клубники были зафиксированы в 2013 году, а в последующие годы рынок медленно сокращался.

«По оценкам ассоциации «Укрсадпром», по итогам 2017 года Украина экспортировала 1,8 тыс. тонн свежей клубники и 3 тыс. тонн замороженной. Отечественные предприятия в прошлом году экспортировали 15% производимой ягоды в свежем виде и 25% - в замороженном. Экспортные поставки обеспечиваются исключительно за счет предприятий, которые могут предложить большие однородные партии продукции», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине урожай плодов и ягод в 2017 году составил 2 млн тонн с площади 194 тыс. га при урожайности 105,2 ц/га, из них 1,25 млн тонн - семечковые культуры.

Также было собрано 563,9 тыс. тонн косточковых культур, 126,8 тыс. тонн ягод и 108,6 тыс. тонн орехов.