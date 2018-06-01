Исполнительная служба арестовала счета госпредприятия «Укрспирт»

В "Укрспирте" подчеркнули, что наложение ареста на имущество предприятия может привести к его банкротству.

Государственная исполнительная служба арестовала счета монополиста на украинском рынке спирта – государственного предприятия «Укрспирт» в рамках принудительного взыскания с компании штрафов на сумму 186,9 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

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«Взыскания, наложенные на предприятие, обусловлены несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014 годов, за которые ни один чиновник не понес ответственности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укрспирт» в судебном порядке добился отмены решений, по которым было наложено взыскание, но, вопреки этому решению Высшего административного суда, приказы о взыскании были приняты к исполнению.

«С целью обеспечения проведения исполнительных действий, 24 мая 2018 года государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника, которым наложен арест на все банковские счета «Укрспирта», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что наложение ареста на имущество госпредприятия может привести к банкротству «Укрспирта». «Ведь погасить начисленную фискальной службой несогласованную сумму штрафных санкций невозможно. Как следствие - будет полностью уничтожена спиртовая отрасль страны, что приведет к необратимым негативным последствиям: отсутствие поступлений в государственный бюджет по уплате акцизного налога и других обязательных платежей», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция в ходе ревизии на предприятиях и учреждениях «Укрспирта» выявила причиненный государству ущерб на сумму 880 млн грн. Ревизия охватила период с начала 2012 года по март 2015 года, а общая сумма выявленных в ходе проверки нарушений составила более 2,3 млрд грн.

В июне 2015 года правоохранительные органы провели обыск и изъятие документов в административных помещениях «Укрспирта». Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в 2014 году по факту злоупотреблений служебным положением бывшего директора концерна Михаила Лабутина, который возглавлял предприятие с марта по декабрь 2014 года.

Ранее ГФС заявила о том, что подозревает Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 28,2 млн грн.

В июле Министерство аграрной политики и продовольствия провело собственный плановый внутренний аудит в «Укрспирте» и подконтрольных ему местах проведения деятельности, в результате которого выявило финансовые нарушения с начала 2012 года по март 2015 года на общую сумму более 3 млрд грн.