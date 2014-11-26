Россия с сегодняшнего дня запретила ввоз почти всего мяса из Беларуси

Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) принял решение о введении с 26 ноября 2014 года временных ограничений на поставку в Россию продукции восьми белорусских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Под ограничение попала продукция предприятий ОАО «Агрокомбинат Скидельский», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», СЗАО «Серволюкс Агро», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «АФПК "Жлобинский мясокомбинат"», ОАО «Калинковичский мясокомбинат», ОАО «Рогаческий МКК» и ОАО «Птицефабрика "Рассвет"».

На них приходится почти весь объем импорта белорусского мяса в Россию — около 400 тысяч тонн суммой не менее 300 миллионов долларов.

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Официальными причинами запрета названо несоответствие товарных партий пищевой продукции нормам и требованиям, предусмотренным законодательством России и Таможенного союза.

Сообщается, что в продукции были найдены, в частности, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки, антибиотики тетрациклиновой группы.

Как сообщалось, с 24 ноября был введен временный запрет Россельхознадзора на поставки продукции с ООО "Инко-Фуд", ЗАО "Серволюкс", агрокомбината имени Дзержинского, Смолевичской бройлерной фабрики, компании "Бабушкина крынка", "Беловежский деликатес", Березовского, Брестского и Гомельского мясокомбинатов.

Также, Россельхознадзор с 24 ноября ужесточает условия транзита растительной продукции из Беларуси из-за подозрения на контрабанду из "запрещенных" европейских стран. С этого дня перемещение такой продукции разрешено исключительно через пункты пропуска на государственной границе РФ.