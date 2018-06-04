Инвестиции в сельское хозяйство с начала года превысили 10 миллиардов

Инвестиции в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составили 4,5 миллиарда гривень.

По итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг составили 10,5 миллиарда гривень, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Также сообщается, что в I квартале этого года инвестиции в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составили 4,5 миллиарда гривень, что на 56% больше, чем в январе-марте 2017 года.

Как отметили в министерстве, основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций - 76,2% общего объема инвестиций.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, общая стоимость инвестиционных проектов, которые реализовались в украинском аграрном секторе в январе-марте 2017 года, составила около 37 миллиардов гривень.