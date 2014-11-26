Россияне начинают паниковать из-за дефицита и роста цен на гречку - СМИ

Рост цен и дефицит на гречневую крупу вспыхнули в России из-за новости о неурожае в этом году, сообщает Зеркало недели со ссылкой на Financial Times.

Некоторые магазины ввели квоты на продажу гречки. Например, супермаркет "Лента" в Санкт-Петербурге позволяет своим покупателям приобрести не более 5 упаковок гречки в одни руки. Федеральная служба статистики РФ сообщает, что за прошедшую неделю цены на гречку подскочили на 27,5% по сравнению с показателем в начале месяца.

Издание отмечает, что о продуктовом кризисе в Москве говорить рано, поскольку полки наполнены другими продуктами. Но дефицит гречки заставляет россиян замечать, что экономические проблемы их страны теперь касаются каждого, а не только элит, которые остались без французского сыра и западных дорогих продуктов.

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"Это похоже на истории, которые рассказывала моя бабушка о СССР: пустые полки и ограничения в продуктовых магазинах", - сказал студент Федор Зайцев, который родился в 1998 году.

Пока немногие россияне ставят вопрос о положении вещей в стране сегодня, несмотря на обвал цен на нефть, санкции из-за агрессии России против Украины и структурные экономические проблемы, которые толкают экономику в рецессию. Однако ощущение тревоги в обществе появилось.

"Нам надо быть внимательными к таким вещам, как страх. Люди стараются запасаться, потому что они больше не чувствуют себя в безопасности. В этом виноват обвал рубля. Люди боятся, что завтра цены будут еще выше, поэтому лучше купить сегодня. И, если честно, они не ошибаются", - сказал чиновник из министерства аграрной промышленности РФ.

Осенью в России выросли цены не только на гречку, но и на другие продукты питания. У Путина утверждают, что рост цен на продукты на российском рынке не имеет ничего общего с запретом импорта продуктов из США и ЕС, а связан с обычным подорожанием кормов. В это же время, в СМИ появились сообщения, что рост цен на гречку заставит российскую власть распродавать ее запасы.