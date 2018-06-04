Информацию об общенациональной оценке земель разместят на едином геопортале

Предполагается, что на геопортале будет сведена вся информация, полученная в результате проведения работ, достаточная для расчета нормативно-денежной оценки отдельного земельного участка.

Информация об общенациональной нормативно-денежной оценке земель сельскохозяйственного назначения будет сведена в один геопортал.

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Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины, вопрос создания геопортала обсудили во время заседание Рабочей группы по проработке вопросов, связанных с организацией и проведением общенациональной (всеукраинской) нормативно-денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения.

«Члены рабочей группы рассмотрели вопросы создания геопортала, содержащего информацию об общенациональной нормативно-денежной оценке земель сельскохозяйственного назначения, его содержание и набор функций и сервисов, которые могут быть предложены пользователям», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что на геопортале будет сведена вся информация, полученная в результате проведения работ, достаточных для расчета нормативно-денежной оценки отдельного земельного участка, а также обобщенные данные об оценке в разрезе регионов, природно-сельскохозяйственных районов и сельскохозяйственных угодий.

Кроме этого, рассматривается возможность реализации отдельной функции расчета нормативно-денежной оценки земель проектного участка, что позволит будущим владельцам и пользователям спрогнозировать ориентировочные расходы на уплату земельного налога или арендной платы.

Как сообщал УНИАН, согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, всеобщая нормативно-денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения будет проведена в Украине в 2018 году. Ее проведение будет осуществлено за счет средств госбюджета.

В феврале этого года Госгеокадастр сообщал о своем намерении запустить в 2018 году единную систему геоданных в Украине. Проект планировали запустить при финансовой и технической поддержке правительства Японии и японского агентства по международному сотрудничеству (JICA).