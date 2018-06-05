Индекс вареника: на сколько подорожало популярное блюдо (инфографика)

С начала года приготовления вареников подорожало более чем на 5%.

Стоимость приготовления вареников за 5 месяцев этого года выросла на 5,04%.

Читайте такжеНацбанк предупредил о последствиях роста цен на нефть - будут дорожат товары

Об этом сообщает Офис эффективного регулирования на своей странице в Facebook.

По расчетам экспертов, чтобы приготовить порцию популярного блюда по классическому рецепту с картошкой на четыре лица, нужно 35,42 грн.

При расчете показателя принимали во внимание онлайн-цены в крупнейших супермаркетах.

Наибольший рост среди ингредиентов наблюдался по картофелю (+39,35%) и луку (+51,93%), заметно подешевело только сало.

Среди регионов лучшая динамика относительно баланса цены и средней заработной платы наблюдается в Киеве, Запорожской, Донецкой и Львовской областях, наихудшая ситуация в Черкасской, Черниговской и Волынской областях.

Эксперты добавляют, что рассчитать стоимость любого блюда, зная его ингредиенты, можно онлайн по этой ссылке.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составляла 13,1%, замедлившись с 13,2% месяцем ранее.