Индекс вареника: на сколько подорожало популярное блюдо (инфографика)
Стоимость приготовления вареников за 5 месяцев этого года выросла на 5,04%.
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Об этом сообщает Офис эффективного регулирования на своей странице в Facebook.
По расчетам экспертов, чтобы приготовить порцию популярного блюда по классическому рецепту с картошкой на четыре лица, нужно 35,42 грн.
При расчете показателя принимали во внимание онлайн-цены в крупнейших супермаркетах.
Наибольший рост среди ингредиентов наблюдался по картофелю (+39,35%) и луку (+51,93%), заметно подешевело только сало.
Среди регионов лучшая динамика относительно баланса цены и средней заработной платы наблюдается в Киеве, Запорожской, Донецкой и Львовской областях, наихудшая ситуация в Черкасской, Черниговской и Волынской областях.
Эксперты добавляют, что рассчитать стоимость любого блюда, зная его ингредиенты, можно онлайн по этой ссылке.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составляла 13,1%, замедлившись с 13,2% месяцем ранее.