Вьетнам возобновил импорт пшеницы из Украины

Решение о возобновлении импорта принято Министерством сельского хозяйства и развития села Социалистической Республики Вьетнам.

Министерство сельского хозяйства и развития села Социалистической Республики Вьетнам приняло постановление о возобновлении импорта пшеницы из Украины.

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Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА), ссылаясь на документ от 5 июня 2018 года, которым она располагает.

Как отметили в ассоциации, постановлением Министерства сельского хозяйства и развития села Республики Вьетнам принято решение возобновить импорт украинской пшеницы и осуществлять строгий фитосанитарный контроль при импорте зерна из Украины.

Пресс-служба отметила, что Вьетнам временно запретил импорт пшеницы из Украины в 2015 году в связи с выявлением в зерне амбарного долгоносика, зараженное зерно ввозили по поддельным фитосанитарным сертификатам.

Возобновление импорта украинского зерна Вьетнамом, как говорится в сообщении ассоциации, стало возможным благодаря проведенным переговорам украинской и вьетнамской сторон. В частности, в апреле этого года завершился визит делегации Республики Вьетнам в Украину, во время которого вьетнамская сторона ознакомилась с фитосанитарными процедурами, которые осуществляются на территории Украины при экспорте пшеницы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 мая экспорт пшеницы из Украины с начала 2017-2018 МГ составил 16,1 миллиона тонн.