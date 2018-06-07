Сколько стоит сварить борщ: в Украине из-за засухи подорожали молодые овощи (видео)

При этом продавцы на базарах уверяют, что как только погода стабилизируется - цены на овощи упадут и борщевой набор подешевеет.

В Украине вдвое подскочила стоимость молодых овощей из борщевого набора по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Капуста, свекла, морковь и картофель - неотъемлемая составляющая самого популярного и любимого блюда украинцев - красного борща, но цены на ранние овощи многих украинцев сегодня "кусают" - килограмм стоит от 20 гривень.

Поэтому, чтобы сварить борщ с мясом, украинцам придется отдать около 70-80 гривень за трехлитровую кастрюлю.

Как пояснили в Украинском клубе аграрного бизнеса, такое подорожание обусловлено засухой, ведь фермерам приходилось больше поливать растения, чтобы вырастить урожай.

В свою очередь продавцы на базарах уверяют, что как только погода стабилизируется - цены на овощи упадут и борщевой набор подешевеет.

"Если погодные условия нормальные - цена стабильная и не очень высокая... А если будет сильная жара или будут идти ливни, тогда поднимаются цены соответственно", - отметила продавец одного из столичных рынков Людмила.

Напомним, за первые пять месяцев 2018 года украинский индекс вареника вырос на 5,04%. Отныне, чтобы приготовить порцию этого блюда по классическому рецепту с картошкой для четырех лиц, нужно 35,42 гривни.