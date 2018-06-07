Минагропрод подсчитал потери урожая из-за изменений климата

Согласно данным министерства, потери урожая пшеницы вследствие изменений климата за последние 3 года составили более 4%.

Потери урожая пшеницы из-за изменений климата за последние три года составили более 4%, кукурузы – 5,5%.

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Об этом сообщила во время выставки Агро-2018 заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева.

«Потери урожая от климатического фактора в сельском хозяйстве по пшенице составляют более 4% за последние три года, по кукурузе - 5,5%», - сообщила она.

Также замминистра отметила, что по прогнозам, если изменения климата продолжатся, это может привести к падению урожайности рапса в южных регионах на 15-20%, сои – 20-30%.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозируют рост урожая зерновых в Украине в 2018-2019 МГ на 3% - до 61,85 млн тонн. Положительный прогноз обусловлен использованием аграриями новых технологий, семян-гибридов, орошения и благоприятными погодными условиями.